Ханты-Мансийск готовится к голосованию за благоустройство территорий Фото: Виктория Терина

Окружная столица Югры готовится к голосованию по выбору мест для благоустройства, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на специализированном сайте 86.gorodsreda.ru. В онлайн-опросе каждый житель сможет отдать свой голос за благоустройство в 2022 году конкретной городской территории. Голосование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Ханты-Мансийске обустроят информационные точки, где волонтёры расскажут о проектах, участвующих в голосовании и помогут жителям города зарегистрироваться на платформе.

- Участие в благоустройстве родного города – это одна из важных прерогатив каждого его жителя. Оставаться равнодушным и безучастным я не могу. Мне важно, чтобы наш город был комфортным. Поэтому я решил вступить в волонтёрский штаб голосования, где я смогу проинформировать жителей о возможностях изменения городской среды, - рассказывает один из волонтёров, хантымансиец Даниил Мозер.