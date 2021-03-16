Уже судимый вартовчанин получит новый срок за угон автомобиля Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 39.

В Радужном мужчина, находясь около торгового центра в 1 микрорайоне, забрал себе сотовый телефон «Honor 8X», который потеряла югорчанка. Телефон оценен в 10 тысяч рублей. Подозреваемый сознался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовске 31-летний мужчина угнал автомобиль «Опель Корса», припаркованный около дома по улице Интернациональной. Возбуждено уголовное дело, ранее судимый мужчина задержан.

Кроме того, в регионе за минувшие дни раскрыто 5 ранее совершенных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли ранее судимого подозреваемого, который украл из магазина по улице Чапаева спортивную куртку стоимостью 5 тысяч рублей. Он признался в преступлении. Куртку у него забрали полицейские и теперь мужчина под подпиской о невыезде дожидается наказания.