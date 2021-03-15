В Югре на пожарах погибли 3 человека Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Ханты-Мансийском округе зарегистрирован 31 пожар. При этом спасено имущество югорчан на 33 миллиона рублей.

Чаще всего горели дачи, бани, гаражи, жилые дома и квартиры. От огня пострадали 26 строений и 5 автомобилей. На пожарах погибли 3 человека.

Спасатели 17 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП и спасли 1 человека.

Сотрудники МЧС призывают югорчан соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что нарушение этих правил могут стоить жизни. Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять без присмотра включённые электроприборы и печи, не перегружать электропроводку, не использовать электроприборы кустарного производства. А также пожарные советуют установить в доме автономный пожарный извещатель, который оповестит о пожаре на его начальной стадии.

В случае пожара сообщите по телефону 101.