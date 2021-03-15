За выходные югорчане "подарили" мошенникам 3 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 26 случаев мошенничества. Злоумышленники на этот раз пополнили свои доходы за счет доверчивости югорчан на 3 миллиона рублей. Среди пострадавших чаще всего жители Сургута и Нижневартовска.

Так, 27-летний сургутянин отдал за поход в театр 120 тысяч рублей. Незадолго до этого югорчанин на сайте знакомств увидел девушку, с которой стал переписываться. Таинственная незнакомка предложила молодому человеку встретиться и сходить в театр. Он заинтересовался, тогда собеседница скинула северянину ссылку, он перешел по ней и под предлогом оплаты билетов ввёл реквизиты своей карты. Спустя время молодой человек заметил, что с его карты списалась крупная сумма денег.

Другой юный житель Сургута связался в социальной сети с мужчиной, который пообещал ему помощь в конвертации денег в игровую валюту «монеты, fifa point». За услугу он запросил оплату. В итоге незнакомец уговорил югорчанина перевести 70 тысяч рублей.

Пожилой жительнице Нягани мошенники предложили получить компенсацию за приобретенный ранее не качественный медицинский препарат. Пенсионерка перевела аферистам 300 тысяч рублей под разными предлогами, но никаких выплат так и не получила. Осознав, что совершила ошибку, югорчанка обратилась с заявлением в полицию.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.