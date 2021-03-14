В Югре стартовало Первенство округа по сноуборду Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

На склоне горнолыжного комплекса «Хвойный урман» стартовало Первенство округа по сноуборду. В состязаниях участвуют спортсмены в двух возрастных категориях: 2001- 2005 и 2006-2007 годов рождения. В течение двух соревновательных дней сноубордисты будут выявлять сильнейших в двух дисциплинах — параллельный слалом (PSL) и параллельный слалом гигант (PGS). Всего в окружном старте принимают участие 51 спортсмен: 19 участников приехали на соревнования из Сургута, а остальные 32 спортсмена представляют Ханты-Мансийск.

В первый день сноубордисты вышли на старт параллельного гигантского слалома, где лучший результат в возрастной категории 2001-2005 годов рождения среди девушек показала Алена Израднова из Ханты-Мансийска, а среди юношей быстрее всех оказался Александр Богомолов, представляющий Сургут.

Из спортсменов 2006-2007 годов рождения стала победительницей среди девушек Александра Коробейникова , а среди юношей «золото» завоевал Павел Райшев. Оба спортсмена представляют Ханты-Мансийск.

Соревнования продолжатся, сноубордистам предстоит побороться за награды соревнований в дисциплине параллельный слало.