Благотворительный фонд «Югра в беде не бросает» помог семи детям Фото: pixabay.com

Благотворительный фонд «Югра в беде не бросает» помог уже 7 маленьким югорчанам. История фонда началась с помощи Антону Кульш из Когалыма, которому поставили диагноз сложный лейкоз. Чтобы спасти ребёнка, требовалось срочное лечение заграницей с применением дорогостоящих препаратов. Мама мальчика и два волонтёра начали в социальных сетях сбор средств для лечения ребёнка и со временем к команде присоединилось всё больше неравнодушных людей.

Добровольцы работали в социальных сетях, печатали и распространяли листовки, устраивали флешмобы, проводили благотворительные лотереи - сделали всё, что смогли. Но к сожалению, Антона спасти не удалось. За время сбора средств организовалась мощная команда добрых людей и наступило время дать широкому волонтёрскому сердцу юридическое лицо. Так и образовался фонд имени Антона Кульш «Югра в беде не бросает». Сейчас фонд помогает восьмому ребёнку. Узнать подробную информацию можно в официальной группе.