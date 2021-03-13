Погода в Югре на 13 марта 2021 года: заметное потепление

В Югре заметное потепление. Фото: Ольга Крыльцова

Метеорологическая обстановка в Югре 13 марта: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -16,-21 °С, при прояснениях -22,-27 °С, днем -4,-9 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -19,-21 °С, днем -5,-7 °С.

В Сургуте: Днём -14 °С, ночью -23 °С, ясно. Ветер западный 6-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -14 °С, ночью -23 °С, переменная облачность, ветер западный 6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -12 °С, ночью -22 °С, ясно, ветер западный 7-8 м/с.

В Когалыме: Днём -15 °С, ночью -24 °С, переменная облачность, ветер западный 5-6 м/с.

В этот день почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда, может случиться и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: "круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой". 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.