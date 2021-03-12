Студенты Югры сдали 7 литров крови Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В начале марта студенты Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска традиционно приняли участие в «Неделе донорского совершеннолетия». За время проведения акции на станцию переливания крови обратилось более 30 учащихся ВУЗов и СУЗов.

До первой кроводачи врачи допустили 20 студентов. Ребята сдали 7 литров крови – это позволило частично пополнить запасы Службы крови перед праздничными днями.

- Я студент СурГУ, решил стать донором и впервые сдать кровь. Хочу помогать людям! Во время кроводачи самочувствие было замечательное. Обещаю прийти снова через два месяца, – поделился донор Алексей Квашин.

В рамках акции ребята получили памятные свидетельства о донорском совершеннолетии и сувениры с символикой Службы крови.

- Подобные акции формируют у студентов активную гражданскую позицию и позволяют привлечь в ряды регулярных доноров еще больше неравнодушных людей, – комментирует главный врач окружной станции переливания крови Юрий Чемакин.

Стоит отметить, что ежедневная донорская помощь необходима пациентам с тяжелыми травмами, при сложных хирургических операциях, пациентам с онкологией и иногда необходима женщинам при родах.