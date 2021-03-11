В Югре состоится Чемпионат России по спортивному ориентированию

Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

С 23 по 28 марта, на спортивной базе «Сибирский легион» городского поселения Барсово Сургутского района пройдет Чемпионат России по спортивному ориентированию. В борьбу вступят 60 спортсменов из 11 субъектов Российской Федерации. В программу соревнований войдут четыре гонки: классическая лыжная гонка, классическая лыжная гонка с общего старта, эстафета с тремя участниками, а также марафон.

Чемпионат России по спортивному ориентированию пройдет в Югре уже во второй раз. В 2019 году Сургутский район уже принимал старт, а в 2020 году Ханты-Мансийск становился местом проведения международного старта — Чемпионата Европы и этапа Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах.

Перед началом мероприятия, на территории городского поселения Барсово, с 18 по 22 марта пройдут Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа. В соревнованиях примут участие около 100 ориентировщиков.

В течение трех соревновательных дней спортсмены будут выявлять лучших в классической лыжной гонке, эстафете с тремя участниками, а также лыжной гонке - маркированная трасса, в которой ориентировщикам нужно будет не только найти нужный контрольный пункт, но убедиться, что он не ложный.