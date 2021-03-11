В Пыть-Яхе задержали двух молодых людей за контрабанду наркотиков Фото: ОМВД России по г. Пыть-Яху

Оперативники УНК УМВД России по ХМАО – Югре вместе с ОМВД России по городу Пыть-Яху изъяли более 4 килограммов наркотиков.

На улице Первопроходцев города Пыть-Яха полицейские остановили автомобиль «Тойота Камри», в салоне которого находились двое молодых людей. У водителя нашли сверток из фольги со светлым кристаллообразным веществом внутри. 72 аналогичных свертка обнаружили и у пассажира. Экспертиза показала, что найденные вещества являются наркотической смесью, содержащий a-PVP (а-пирролидиновалерофенон).

Мужчины признались, что они хранят в автомобиле, припаркованном возле съемной квартиры в Сургуте, аналогичное вещество. При проверке информация подтвердилась и, сотрудниками полиции обнаружили картонную коробку с наркотиками общей массой более 3,8 кг. Также правоохранители изъяли более 224 граммов измельченных частей плодовых грибов по месту жительства одного из преступников в Тюмени. Исследование показало, что грибы содержат в своем составе наркотический активный компонент – псилоцин.

Как пояснили сами подозреваемые, они собирались продать запрещенные вещества через тайники-закладки.

В настоящее время следствием возбуждены уголовные дела. Мужчины могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Необходимо отметить, что один из преступников ранее неоднократно привлекался за совершение аналогичного преступления.

Сейчас наркосбытчики взяты под стражу сроком на два месяца.