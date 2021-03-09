Новый учебный год для школьников Ханты-Мансийска начнется в новой школе

Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Ход строительства социальных объектов: 2-й очереди средней школы №8 и Гимназии №1 (блок 2) обсудили участники регионального штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства, который состоялся в режиме видеосвязи.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал, что строительство образовательных организаций идёт по графику.

- Школа № 8 готова на 53%. Завтра будет введена в эксплуатацию котельная, и застройщик приступит к внутренним работам. Строительство будет завершено в срок - 1 августа 2021 года. 1 сентября дети пойдут в новую школу, - пояснил Глава города.

Стоит отметить, что школа рассчитанная на 600 учащихся и строится она в рамках государственной программы Югры «Развитие образования». В ней будет два спортивных зала, тир, медицинский блок, а также читальный и актовый залы.

На строительстве второго блока гимназии №1 в настоящее время ведутся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса здания. В школе также предусмотрен спортивный, зрительный зал на 420 мест, библиотека, тир, учебные помещения и медицинский блок.

- На объекте работает 51 человек, строительными материалами полностью обеспечены, проблем нет, - добавил Максим Ряшин.

- Спасибо за работу. Прошу сохранить вашу традицию своевременной сдачи объектов надлежащего качества строительства, - сказал Главе Ханты-Мансийска заместитель губернатора Андрей Зобницев.

Всего в окружной столице строятся четыре образовательные организации: в этом году сдадут две школы, в следующем - еще две.