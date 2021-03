Погода в Тюмени 7 марта 2021: наблюдайте за ласточками. Фото: кадр из мультфильма "Ласточка"

В Тюмени сегодня, 7 марта, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха -15…-20 C, местами до -25 С, днём небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура -2…-7 C, местами до -12 C.

По народному календарю 7 марта – Маврикикиев день. Именно сегодня на Руси прилетали домой грачи, скворцы и ласточки. Если птицы прилетали раньше положенного дня, значит, весна будет скорой. даже приговаривали: «Ранние ласточки – к счастливому году». Кстати, с ласточками на Руси связывали много примет. Если птички летали низко – значит, будет дождь. Если высоко – то ветер. Кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки, а кто умоется молоком ласточки – будет бел.