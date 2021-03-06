В Югре заработает горячая линия по вопросам защиты прав потребителей Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре с 9 по 19 марта 2021 проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, в преддверии Всемирного дня прав потребителей 15 марта. По данным ведомства, специалисты Роспотребнадзора и Единого консультационного центра проконсультируют югорчан о правах потребителей и помогут составить претензии.

Единый консультационный центр работает круглосуточно и принимает звонки по телефону: 8(800) 555-49-43. Если вы обнаружили факт продажи некачественной продукции, можете обратиться в Роспотребнадзор по ХМАО-Югре:

- проконсультироваться можно, позвонив на информационно-справочную телефонную линию по телефону +7 (3467) 360-003 (пн-пт с 10 до 16 часов).

- письменное обращение можно направить по почтовому адресу: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72 или оставить сообщение в разделе «Прием обращений граждан» на сайте ведомства.