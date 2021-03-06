Погода в Югре 6 марта 2021: умеренный снег и переменчивый ветер Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 6 марта, ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой, по южным и восточным районам умеренный снег. В отдельных районах туман. Ветер – переменчивый 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 C, при прояснениях -18…-23 C. Днем -3…-8 C, местами -13…-18 C.

Погода в Югре 6 марта 2021. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер – переменчивый, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -11…-13 C, днем -5…-7 C.