Волонтеры помогут югорчанам в голосовании за территорий для благоустройства Фото: Виктория Терина

В Югре сформировано 15 волонтерских штабов для поддержки проекта общероссийской важности – единой платформы по голосованию за объекты благоустройства – в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Штабы работают в Излучинске, Когалыме, Лангепасе, Лянторе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Советском, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Федоровском, Югорске.

Во всех городах определены руководители волонтерских движений, которые будут обучать добровольцев выстраивать график работы, сопровождать каждого их них. Информацию о них можно получить в фонде гражданских инициатив Югры или в центре развития добровольчества.

Югорчане могут определить список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год и сделать это они могут через специальный сайт.

Волонтеры помогут в информировании граждан о вынесенных на обсуждение проектах, возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Также, добровольцы могут помочь зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.

Работать волонтеры будут в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте «Dobro.ru». Регистрация в штабы завершится 22 марта.