В Нижневартовской больнице появилось новое оборудование Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В окружной больнице Нижневартовска появилось новое оборудование, которое поможет в раннем выявлении онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Две стойки последнего поколения, 13 гибких эндоскопов и плюс 60 видов расходных материалов, предназначенных для проведения эндоскопических операций, как плановых, так и экстренных. Новое оборудование имеет режим двойного фокуса для прицельного осмотра подозрительных участков, помогая обнаруживать новообразования, изменения сосудистого рисунка, повышая эффективность диагностики предраковой патологии и ранних форм рака.

- На данный момент это самый современный видеоэндоскопический комплекс, который за счёт большого количества нововведений позволяет значительно улучшить качество эндоскопической диагностики, в особенности раннего выявления онкологических процессов, – комментирует заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков.

В прошлом году специалисты эндоскопического отделения выполнили 7 тысяч обследований и более 600 операций.