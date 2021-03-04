Кражи денег и телефона: в Югре зарегистрировано 48 преступлений Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 48 преступлений, по горячим следам раскрыто 24.

В Урае 20-летний безработный местный житель решил пополнить свои доходы. Находясь в чужой квартире, на телефоне знакомой открыл мобильное приложение и воспользовался ситуацией. Пока она спала, при помощи её указательного пальца, разблокировал телефон. Затем перевёл с карты на свой счёт 13 тысяч рублей. Затем, подозреваемый обналичил деньги и потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции по Нефтеюганскому району нашли подозреваемого в краже сотового телефона, стоимостью 6 тысяч рублей. В вечернее время из кармана толстовки югорчанина преступник достал гаджет и присвоил его себе. Под подозрением находится 40-летний рабочий, он уже признался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за прошедшие сутки раскрыто 5 зарегистрированных преступлений, в том числе и мошенничество. Так, в Нижневартовске стражам правопорядка удалось найти аферистку, которая обманула молодого человека под предлогом перерасчета зарплаты. Подозреваемая – 26-летняя уроженка Уфы. Она через соцсеть, представившись главным инженером организации, где работал потерпевший, попросила его связаться с бухгалтером некой «Анастасией Андреевной». Указала номер телефона и пояснила, что необходимо урегулировать финансовый вопрос. Югорчанин сделал всё необходимое и в итоге лишился 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.