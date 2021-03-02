В общественных банях Ханты-Мансийска начали работать парные Фото: Управление общественных связей

В общественных банях Ханты-Мансийска возобновили работу парных. Хантымансийцы с нетерпением ждали этого решения, ведь сами бани возобновили свою работу ещё в августе прошлого года. В связи с действовавшими ограничениями, югорчане могли воспользоваться только душевыми. Теперь для посетителей 2 раза в неделю открыт доступ к парным.

В бане №1 по улице Дзержинского 23 - парная работает во вторник. Длительность сеанса 1.5 часа, время посещения в 10, 12, 14, 16 часов. Заход в мужское отделение по 6 человек, в женское отделение по 4 человека. В бане №2 по улице Мичурина 6 - парная работает в среду. Длительность сеанса 1.5 часа, время посещения в 10, 12, 14, 16 часов. Заход в парную по 4 человека, сообщает Управление общественных связей.

Стоит отметить, что бани работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а ограничений по возрасту посетителей нет.