Спасатели вытащили из опасных зон 56 человек Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В последнюю неделю зимы в Югре зарегистрировано 45 пожаров. Спасатели вытащили из опасных зон 56 человек, а также спасли материальные ценности и имущество югорчан на 24 миллионов рублей.

В большинстве случаев горели автомобили, жилые дома и квартиры, бани. Основными причинами пожаров стали нарушения, связанные с пользованием электрооборудования и печей. От огня пострадали 25 строений и 20 транспортных средств. Травмы получили 2 человека, двое погибли.

Пожарно-спасательные подразделения 12 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП. Сотрудники МЧС призывают югорчан соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы, не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, не используйте самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства. Владельцам авто следует помнить: о его правильном прогреве и регулярной проверке состояния электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола. А также в автомобиле необходимо иметь огнетушитель.