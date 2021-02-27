Стражи правопорядка Нягани помогли бездомным животным

Фото: ОМВД России по Нягани

Сотрудники ОМВД России по Нягани в одной из городских групп в социальных сетях увидели пост, в котором волонтеры обращались за помощью к горожанам в приобретении корма для бездомных животных. Полицейские решили не оставаться в стороне и помочь четвероногим товарищам.

Полицейские закупили корм, пеленки для собак и кошек, стражи правопорядка передали их волонтерам Няганской общественной организации «Лапа помощи».

– У всех здесь своя история, которая не может оставить равнодушным. Так, старший специалист по связям со общественностью и СМИ ОМВД России по Нягани Анна Соколова познакомилась с Фиби, которую волонтеры нашли около двух месяцев назад на улице, когда температура была ниже 30 градусов, – рассказали полицейские.

Сейчас под присмотром общественной организации находятся 17 собак и 43 кошки. Некоторые из них живут на улице, другие – в домах у неравнодушных горожан на временной передержке. Но все они ищут свой постоянный дом и любящую семью. Найти верного шерстяного товарища в дом можно на сайте общественной организации «Лапа помощи».