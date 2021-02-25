В Югре разрешили работу концертных залов Фото: жепартамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

В Югре Наталья Комарова подписала постановление о мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с новым постановлением, действие режима обязательной самоизоляции продлено до 31 марта включительно для югорчан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин. Им рекомендуется не покидать места проживания и пребывания.

Нарушить изоляцию можно при обращении за экстренной медпомощью, следованию к месту работы, в аптеки, магазины и подобные организации.

Кроме того, они могут посещать организации, осуществляющие поддержку предпринимателей, кредитные организации, изготавливающие фото для документов, выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, выносить мусор до ближайшего места их накопления.

Югорчане входящие в группу риска имеют право оказывать помощь близким родственникам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями. Помимо этого, допускается посещение организаций, оказывающих услуги.

До 31 марта 2021 года включительно продлены ограничения на работу детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров.

С 1 марта в округе разрешается проведение концертов в закрытых залах, в том числе в филармониях, органных залах. При этом они должны быть заполнены не более чем на 50 процентов с соблюдением всех мер профилактики COVID-19.

Ознакомиться с постановлением можно на едином официальном сайте государственных органов региона.