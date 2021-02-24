В Октябрьском районе пьяный водитель улетел в кювет Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

На 25 км автодороги «Игрим – Нижние Нарыкары» в Октябрьском районе 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы. В дальнейшем выяснилось, что водитель находился в алкогольном опьянении.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержали 12 водителей за управление транспортом в пьяном виде, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

Стоит отметить, что в связи с низкими температурами в регионе окружная Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок, передвигаться только на исправных транспортных средствах, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов, тёплую одежду и надежные средства связи.