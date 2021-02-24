В Нягани дети получают игрушки за прививку Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Пациенты Няганской детской поликлиники, пришедшие на прививку, больше не будут бояться докторов, а уж тем более уколов. За визит в этот кабинет им теперь дают игрушку. Идея создания «Коробки храбрости» для пациентов прививочного кабинета принадлежит волонтерам КЦСОН «Родник». Коробка пополнялась игрушками с 2018 года. Регулярное шефство над «Коробкой храбрости» решил взять коллектив спортивной школы имени Орловского. Первый взнос няганские спортсмены уже внесли.

- Они внесли первый взнос в виде небольших игрушек. Сейчас эта коробка полна, но не бесконечна. Надеемся, что другие общественники Нягани также откликнутся на благое дело, и «коробка храбрости» не будет пустовать, а продолжит радовать малышей. Отметим, что игрушки из «Коробки храбрости» пластмассовые, а значит они безопасны, так как регулярно будут дезинфицироваться, - говорит Авдеева Светлана, фельдшер кабинета профилактики.

- Инициатива очень интересна. Я думаю, что маленьким пациентам вручение игрушки послужит утешением после небезболезненной процедуры и своеобразной наградой за смелость. Не зря говорят, храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел страх - комментирует Ирина Лазарива, главный врач БУ «Няганская городская детская поликлиника.

В поликлинике вакцинация детей проходит по Национальному календарю прививок. Каждый, кто посетит прививочный кабинет, получит не только защиту для своего организма от заболеваний, но и хорошее настроение от подарка.