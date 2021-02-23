Ханты-Мансийск и Новороссийск стали городами побратимами

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подписал соглашение с мэром Новороссийска Игорем Дяченко о том, что между городами установлены побратимские отношения.

Согласно документу, стороны обязуются в дальнейшем развивать на равной и взаимной основе отношения дружбы и сотрудничества, основанные на принципах равенства и экономической заинтересованности.

-Для нас большая честь, что первым городом-побратимом Ханты-Мансийска стал город-герой Новороссийск. Уверен, это будет мощнейшим импульсом для развития системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи в нашем городе, - подчеркнул Максим Ряшин.

В свою очередь Игорь Дьяченко отметил, что у городов есть много общего: приоритеты в развитии культуры, традиции военно-патриотического воспитания молодежи и событийного туризма.

Напоминаем, что в ноябре прошлого года делегация Новороссийска работала в окружном центре в течение двух дней. В ходе рабочего визита было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает укрепление двусторонних связей в таких сферах, как патриотическое воспитание, образование, молодежная политика, культура, градостроительство, ЖКХ, туризм и поддержка НКО.