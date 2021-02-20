В Югре водитель «Шевроле Нива» выехал на встречку и столкнулся с «Уралом» Фото: pixabay.com

В Сургутском районе на 57 км автодороги «Сургут – Когалым» 49-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не справился с управлением, и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Урал». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 34-летний пассажир «Нивы» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

Стоит отметить, что в связи с низкими температурами в регионе окружная Госавтоинспекция рекомендует водителям автомобилей воздержаться от дальних поездок и передвигаться только на исправных транспортных средствах. Также важно соблюдать правила дорожного движения.