Югра вошла в топ-10 регионов по уровню жизни Фото: google.ru/maps

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в десятку лучших субъектов Российской Федерации с самым высоким уровнем качества жизни. Об этом стало известно на основе рейтинга, составленного экспертами РИА «Рейтинг».

Югра заняла 9 место в списке, набрав 60,523 балла. По сравнению с 2019 годом регион улучшил свою позицию, когда автономный округ занял 10 место.

В рейтинге учитываются различные параметры, характеризующие качество жизни в регионах. Всего проанализировано 70 показателей, объединенных в 11 групп, а именно: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Исследование проводилось по данным Росстата, министерств здравоохранения и финансов, Центрального банка и других открытых источников за 2019-2020 годы.