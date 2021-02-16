В Ханты-Мансийске появился новый храм Фото: Городской информационный центр

В окружной столице на улице Георгия Величко появилось временное строение. В новом растущем микрорайоне «Иртыш-2» оно будет работать до момента возведения храма в капитальном исполнении в честь святого пророка Божия Илии. В прошедшие выходные здание освятил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Верующие югорчане не раз просили возвести храм внутри микрорайона и со временем, появилась группа активных людей, готовых помогать в строительстве. Благодаря подразделению Региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов десантных войск и войск спецназа» - десантники считают пророка своим покровителем.

Священнослужители проведут в храме богослужения и церковные таинства, духовно-просветительские беседы для взрослых. А также здесь будут заниматься воспитанники детской воскресной школы.