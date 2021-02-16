В Когалыме из-за заноса столкнулись два автомобиля: водители получили травмы Фото: Виктория Терина

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы.

В Когалыме на проспекте Нефтяников занесло на проезжей части автомобиль «Грейт Волл», водитель которого являлся 41-летний мужчина. Из-за заноса он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

На территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 12 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает: любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжких последствий и призывает всех участников дорожного движения к обязательному соблюдению ПДД и взаимной вежливости на дорогах.