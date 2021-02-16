В Югре стартовал новый сезон "Точки роста" Фото: официальный сайт Global Management Challenge

Регистрация команд для участия в 13 сезоне регионального образовательного проекта «Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста» стартовал в округе.

Главной задачей проекта является формирование и совершенствование управленческих навыков государственных и муниципальных служащих, преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов вузов и ссузов региона, работников бюджетной сферы, специалистов компаний, представителей малого и среднего бизнеса.

Они примут участие в соревновании, основанном на инновационной образовательной технологии – комплексном бизнес-симуляторе, моделирующем деятельность предприятия в условиях глобальной конкуренции.

Участники должны каждую неделю принимать 75 стратегических решений в таких сферах как маркетинг, производство, персонал, финансы, логистика, обеспечивая наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании.

Стоит отметить, что участие в проекте бесплатное, а зарегистрироваться можно на сайте «Global Management Challenge Россия» до 18 марта.

Каждая команда может принять от 3 до 5 человек. Первые раунды соревнования пройдут в режиме онлайн на сайта проекта. Победитель кубка Югры сможет принять участие в финале национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом международного первенства в Москве.

За 12 сезонов в проекте приняли участие более 1,5 тысячи команд, свыше 7 тысяч человек из числа сотрудников крупных компаний округа, представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, студентов и аспирантов, работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих из всех 22 муниципалитетов региона.