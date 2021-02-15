В Ханты-Мансийске пройдет конференция «Безопасность инфосистем» Фото: google.ru/maps/place/Югра-Экспо

В Ханты-Мансийске пройдет четвертая межрегиональная конференция «Безопасность инфосистем». Мероприятие состоится 2-3 марта в онлайн режиме. В окружной столице она проводится уже четвертый год.

Главная задача конференции - обмен передовым опытом и инновациями в области информационных технологий и кибербезопасности. В рамках мероприятия руководители профильных ведомств субъектов России вместе с ведущими российскими производителями киберсистем, регулирующими органами исполнительной власти поделятся успешными региональными проектами, выработают пути решения актуальных задач в области кибербезопасности.

Основные направления конференции: перспективные и масштабируемые региональные проекты по инфобезопасности, обеспечение бесперебойной работы региональных и муниципальных служб в условиях повышенной готовности, методология и практика реализации решений в области защиты информационных систем, программные и аппаратные средства для борьбы с внешними и внутренними угрозами и другие.

Чтобы принять участие необходимо пройти электронную регистрацию на официальном сайте конференции. А также, на сайте можно ознакомиться с программой мероприятия.