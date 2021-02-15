В Нефтеюганской поликлинике заканчивают ремонт Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в прошлом году в корпусах Нефтеюганской окружной клинической больницы начали ремонт. Работы проведены в режимных помещениях поликлиники №2, в Центре амбулаторной онкологической помощи, в зданиях детской поликлиники. В конце декабря 2020 года завершили основные ремонтные работы в отделении ультразвуковой диагностики, эндоскопическом отделении, а также на 8 этаже пульмонологического отделения.

- Работа учреждения заключается не только в оказании медицинской помощи, но и в других направлениях, в том числе и в проведении ремонта корпусов и подразделений больницы. Ситуация с коронавирусной инфекцией, безусловно, внесла свои коррективы, но нам все же удалось многое сделать. Отремонтированные помещения стали более светлыми, комфортными и удобными - отметил главный врач Нефтеюганской больницы Дмитрий Мальцев.

На втором этаже находятся два подразделения – отделение УЗИ и эндоскопии, которые созданы в 2007 году, и с того времени ремонт там не проводился. Заменили покрытие пола и потолка, покрасили стены, установили мощные освещение, заменили стеклопакеты, в кабинетах приёма и санитарных комнатах заменили сантехнику. В течение года в отделения закупят офисная мебель и секции кресел для пациентов, а в УЗИ отделении установят гардеробный шкаф. Как для медперсонала, так и для пациентов в обновленных отделениях, и работать, и проходить обследования стало комфортнее.