За 2020 год в ХМАО было совершенно 180 ложных вызовов пожарных

Фото: МЧС Югра

В течении 2020 года в Югре на телефон пожарной-спасательной службы 101 поступило 180 ложных звонков. И на каждый из них выезжали спасатели.

Детская злая шутка или необдуманные действия взрослых людей по ложному вызову экстренных служб могут обернуться настоящей трагедией. Спасательные службы должны быстро реагировать на любое сообщение, так как нет никаких гарантий, что звонок может оказаться ложным. В следствии этого, спасатели могут потратить жизненно важные минуты и секунды на поиски «мнимых» пострадавших, когда реальные люди находятся в условиях реальной угрозы их жизни и здоровью.

Главное управление МЧС России Ханты-Мансийскому округу обращается к родителям с просьбой объяснить своим детям о недопустимости подобных игр. Доказано на практике, что такие забавы обходятся слишком дорого. Взрослым людям также стоит воздержаться от желания неудачно пошутить. Для совершеннолетних людей предусмотрено административное наказание, а некоторых случаях, их могут привлечь к уголовной ответственности.

Вызывая спецслужбы, не имея для этого никаких причин, стоить помнить, что такая «шалость» караетесь законом. Согласно статье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб – влечет наложение административного штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей».

Также к ответственности привлекаются и родители шутников. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.

Набирая 101 или 112, помните: все разговоры записываются!