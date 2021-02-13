Погода в Югре на 13 февраля: снежный день

Погода в Югре на 13 февраля Фото: Ольга Крыльцова

Согласно прогнозам метеорологов, 13 февраля в Югре будет облачно и с прояснениями. По западной и восточной половине - снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30...-35 градусов, при прояснениях до -41, по юго-западным районам -21...-26 градусов. Днем -18...-23 градуса, местами до -33, по южным районам -10...-15.

Ханты-Мансийск: пасмурно и снег. Днем -22, ночью -26. Ветер 3-6 м/с.

Сургут: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -26. Ветер 4-5 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -22. Ветер 4-6 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и снег. Днем -22, ночью -21. Ветер 4-6 м/с.

Когалым: пасмурно и снег. Днем -27, ночью -28. Ветер 3-5 м/с.