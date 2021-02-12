В Сургуте «Опель» "поцеловал" «Равон»: в ДТП пострадали два человека Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы.

На регулируемом перекрестке в Сургуте 31-летний мужчина, находясь за рулем «Опель», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта и столкнулся с автомобилем «Равон» под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Равон» и его пассажир, 61-летний мужчина, получили травмы.

На территории Югры сотрудники Госавтоинспекции задержали 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 35 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры рекомендует водителям выбирать безопасную скорость, обращая внимание на погодные и дорожные условия, состояние проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять меры, вплоть до остановки автомобиля.