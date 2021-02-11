Строительство школы в Ханты-Мансийске идет по плану Фото: Управление общественных связей

На строительной площадке нового корпуса школы №8 идёт кладка помещений актового зала, обшивка корпуса. Завершили остекление всех помещений. Бригады работают в быстром темпе и стараются удержать сроки ввода объекта, площадь которого составит около 14 тысяч квадратных метров.

В корпусе оборудуют учебные классы, два спортивных и актовый залы, тир, медицинский блок, лаборатории, столовую. Учебные аудитории станут просторнее и комфортнее. Четвертый этаж здания займут кадетские классы. Оба здания школы будут соединены между собой теплым переходом.

Строительство второй очереди школы ведётся в рамках адресной инвестиционной программы. После сдачи объекта общая мощность школы составит 1150 мест.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации Ханты-Мансийска еженедельно проверяет строительные площадки на соблюдению мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. Строительные организации соблюдают принятые санитарные меры и ограничения. Все работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.