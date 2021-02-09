В Югре на трассе погибла женщина в ДТП Фото: ГИБДД России

На 658 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе случилось страшная авария. Столкнулись два автомобиля: «Киа Соул», под управлением женщины , и «КамАЗ», за рулем которого находился 52-летний мужчина. В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «Киа Соул» скончалась на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 7 человек получили травмы, в том числе 2 ребенка.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры предупреждает участников дорожного движения, что с наступлением низких температур в регионе, появляется опасность на дорогах. Следует передвигаться только на исправных автомобилях, а по возможности, воздержаться от дальних автомобильных поездок. Соблюдение мер безопасности поможет избежать беды.