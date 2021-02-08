В Югре отремонтировали 165 километров автомагистралей Фото: Виктория Терина

В Югре подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. 27 участков региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общей протяженностью около 165 километров приведено в нормативное состояние по итогам года. В том числе 9 мостовых переходов общей протяженностью 3,515 км.

Во время реализации нацпроекта в прошлом году была построена автомобильная дорога «Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский – Урай – Нягань – Приобье. Восьмой пусковой комплекс Куминский – Тынкуль». Протяженность новой магистрали составила 41,5 километра. Теперь жители Кондинского района получили круглогодичный доступ к сети автодорог с твердым покрытием.

Самая протяженная отремонтированная трасса 2020 года – это трасса «Талинка – Советский», протяженностью 29 километра. Дорога имеет региональное значение и большое значение для жителей Югры, являясь транспортной артерией, соединяющей Октябрьский и Советский район. Объект входит в состав Северного широтного коридора.

Кроме того реконструировали четвертый пусковой комплекс региональной трассы «Советский – Ловинское месторождение», протяженностью 27,9 километра. На трассе полностью было заменено дорожное покрытие, сглажены крутые повороты, а сама дорога расширена на 1 метр.

В течение года были отремонтированы мосты через реки Картопья и Шоушма, возведен новый мост через реку Конда, построена стоянка для отдыха с эстакадой и электроосвещением на солнечных батареях.

В этом году продолжится совершенствование региональной сети автомобильных дорог Югры в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется привести в нормативное состояние около 40 километров региональных дорог.