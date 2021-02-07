Волонтеры-медики помогают в вакцинации жителей Пыть-Яха

Фото: Департамент Здравоохранения Югры

Молодые волонтеры-медики помогают посетителям поликлиники. Добровольцы оказывают помощь в записи через терминал, провожают до нужного кабинета, помогают маломобильным пациентам добраться на прием к врачу. Также волонтеры оказывают помощь работникам поликлиники в организации массовой вакцинации населения от COVID-19.

- С 1 февраля в рамках Всероссийской акции помощи волонтеров в вакцинации «Мы Вместе с заботой» в поликлинике Пыть-Яхской окружной клинической больницы работают по 3 волонтера в две смены по 4 часа. Это волонтеры-медики, учащиеся профильных медицинских классов школ города. Они будут помогать медицинским работникам до конца месяца, а при необходимости и дальше, - поделился руководитель Пыть-Яхского ресурсного центра развития добровольчества Кароль Пензеш.

Волонтеров привлекают для проведения термометрии на входе в поликлинику, для маршрутизации пациентов начиная от регистратуры. Вторая группа волонтеров работает непосредственно около кабинета вакцинации – помогает пациентам, пришедшим на вакцинацию заполнять анкету, провожают на осмотр к врачу.