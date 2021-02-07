В Югре провели рейд на ледовой переправе

Фото: МЧС Югра

В Югре инспекторы ГИМС ведут мониторинг водных объектов. Сотрудники нацелены на избежание и предотвращение ЧП, связанных с зимней рыбалкой и выезда транспорта на покрытые льдом водоемы.

Сотрудники ГИБДД и инспекторы ГИМС совместно провели рейд на ледовую переправу на реке Обь в районе поселка Кирпичный в Ханты-Мансийском районе.

В последнее время на этой переправе осуществляется массовый сбор любителей зимней рыбалки. Многие рыбаки припарковали свои автомобили на льду, позабыв правили эксплуатации ледовых переправ. В ПДД сказано, что «парковка» на льду запрещена.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Ольга Кашкарова заявила, что при передвижении через ледовые переправы категорически запрещено останавливаться на полотне и уж тем более использовать ледовую переправу для стоянки транспортных средств.

- Если такой факт регистрируется, то в соответствии с требованиями безопасности, ледовая переправа закрывается для передвижения до тех пор, пока не будет устранена причина закрытия. А сегодня, несмотря на призывы работников поста регулирования движения, некоторые водители проигнорировали предупреждение и оставили свои авто на переправе, несмотря на то, что рядом, на берегу, оборудована площадка для стоянки транспорта, - рассказала начальник отдела.

Четверо водителей было оштрафовано сотрудниками ГИБДД. Рыбакам были выписаны санкции административного воздействия — штраф на сумму 1500 рублей.