В Сургуте у наркосбытчиков нашли гашиш и марихуану Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

В Сургуте сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с отрядом спецназначения «Гром» УНК УМВД России по ХМАО – Югре задержаны трое местных жителей.

При задержании во время обыска у одного из мужчин обнаружено и изъято наркотическое вещество. После экспертизы выяснилось, что это гашиш общей массой более 8 граммов. У второго наркосбытчика сотрудники полиции обнаружили гашиш массой 22,91 грамма.

При проведении обыска в гараже их подельника, обнаружено ещё 663,18 грамма гашиша и 20,35 грамма марихуаны. Кроме того, в гараже правоохранители нашли гранату и запал с маркировочной надписью, которые, согласно экспертному исследованию, являются взрывным устройством.

Как считают полицейские, подозреваемые, действуя в составе преступной группы, через торговую анонимную площадку покупали наркотики для дальнейшего сбыта. Крупную закладку они сделали в Свердловской области. При проведении расследования полицейские обнаружили там оборудованный наркосбытчиками тайник и изъяли порядка 1,7 кг марихуаны.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.