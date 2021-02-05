Предприниматель обворовывал жителей Пыть-Яха и за это отправится под суд Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Пыть-Яха утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя. Он обвиняется по статье "мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба".

Индивидуальным предприниматель заключил фиктивные договоры об оказании услуг по изготовлению и установке пластиковых окон и дверей с девятью жителями Пыть-Яха. Незаконную работу он вёл с июля 2019 года по октябрь 2020 года. Мужчина не собирался доводить дело до конца и выполнять обещанную работу, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В результате его незаконных действий причинен материальный ущерб жителям города на сумму более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Во время следствия обвиняемый частично возместил ущерб.

Аферисту может грозить максимальный размер наказания за совершение такого преступления - лишение свободы сроком до 5 лет.