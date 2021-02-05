В Югре столкнулись «Шкода» и «МАН»: погиб мужчина Фото: ГИБДД России

На 42 км автодороги «подъезд к городу Сургут» Нефтеюганского района произошло столкновение двух автомобилей: «Шкода» и «МАН».

В результате аварии 34-летний водитель автомобиля «Шкода» от полученных травм скончался на месте происшествия, 35-летний водитель «МАН» не пострадал.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 13 - получили травмы, в том числе 1 ребенок.

На территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 человек за отказ от медицинского освидетельствования, 2 водителя наказаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также, 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжких последствий и призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД и внимательности на дороге.