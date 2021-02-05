В Пыть-Яхе в организации массовой вакцинации помогают волонтеры Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Волонтеры медики помогают работникам поликлиники в организации массовой вакцинации населения от COVID-19. Молодые люди в красных футболках с надписью «Волонтер-медик» привлекают всеобщее внимание посетителей поликлиники, к ним обращаются с просьбой о записи через терминал, проводить до нужного кабинета, помочь с доставкой маломобильных пациентов на прием к врачу.

- С 1 февраля в рамках Всероссийской акции помощи волонтеров в вакцинации «Мы Вместе с заботой» в поликлинике Пыть-Яхской окружной клинической больницы работают по 3 волонтера в две смены по 4 часа. Это волонтеры-медики, учащиеся профильных медицинских классов школ города. Они будут помогать медицинским работникам до конца месяца, а при необходимости и дальше, - рассказывает руководитель Пыть-Яхского ресурсного центра развития добровольчества Кароль Пензеш.

Ребят измеряют температуру посетителей на входе в поликлинику, провожают пациентов от регистратуры. Вторая группа волонтеров работает около кабинета вакцинации – помогает пациентам, пришедшим на вакцинацию заполнять анкету, провожают на осмотр к врачу.

- Быть волонтером – это значит оказывать людям помощь, не ожидая чего-то взамен, от чистого сердца. Быть волонтером-медиком, это еще и интересно. Нам дают поручения, связанные как с медицинской документацией, так и работой непосредственно с пациентами. Показать, проводить, поговорить. Это именно то, что нужно для тех, кто в будущем планирует связать свою профессию с медициной, - говорит волонтер-медик Элеонора Кокоева.

В течение акции для оказания помощи медработникам в поликлинике планируется привлечь около 120 юных волонтеров. Для ребят, которые планируют поступать в высшие медицинские учебные заведения – уникальная возможность узнать о будущей профессии «изнутри».