В Сургуте сбили двух девочек на пешеходных переходах Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пешеходов.

На улице 30 лет Победы в Сургуте 35-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус», сбил несовершеннолетнею девочку-пешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 13-летняя девочка получила травмы.

В аналогичном ДТП, в этом же городе, на нерегулируемом пешеходном переходе, на улице Семена Билецкого, пострадала 9-летняя девочка.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 42 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Юры напоминает, что пешеходы – одни из наиболее уязвимых участников дорожного движения. Автоаварии с участием пешеходов происходят, в том числе, по причине безответственности или невнимательности, как водителей, так и самих пеших участников движения. Важно быть внимательными, не превышать скорость и соблюдать ПДД.