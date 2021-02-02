Югорчанка активировала счет мошенницы, "подарив" ей полмиллиона Фото: скриншот с видео ОМВД России по г. Пыть-Яху

В дежурную часть ОМВД России по городу Пыть-Яху обратилась 52-летняя женщина, которая рассказала, что попалась мошенникам. В начале января текущего года заявительница пыталась продать квартиру через интернет.

26 января женщине позвонила девушка, которая представилась «Кисилевой Мариной» из Иркутска и поинтересовалась об актуальности объявления, выставленного на сайте «Циан». Звонившая сказала, что хочет срочно купить квартиру, так как ей нужно срочно переехать в Пыть-Ях поближе к своим родителям.

Покупательница собиралась внести предоплату, но ее банковский счет заморожен, а чтобы его активировать необходимо пополнить. Аферистка попросила югорчанку пройти до ближайшего банкомата и перевести ей деньги, что потерпевшая и сделала, продолжая вести беседу с «покупательницей». В общей сложности для активирования счета мошенницы югорчанка перевела 580 тысяч рублей.

Когда у женщины закончились деньги на счетах, аферистка пояснила, что придется подождать, пока ее банковский счет не станет активным. А на следующий день телефон мнимой покупательницы стал недоступен.

Следственным отделом ОМВД России по г. Пыть-Яху возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».