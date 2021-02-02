В Югре автоледи на «Черри» врезалась в «Хендай Солярис»: пострадал ребенок Фото: ГИБДД России

На территории округа, за прошедшие сутки, зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

В Ханты-Мансийске 32-летняя женщина, находилась за рулем автомобиля «Черри» и двигалась по улице Дунина Горкавича в сторону улицы Строителей. При повороте налево автоледи не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением 40-летнего мужчины. В результате аварии 7-летний мальчик-пассажир «Черри» получил травмы. Стоит отметить, что в момент ДТП ребёнок перевозился в детском удерживающем устройстве.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 13 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 15 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и внимательно ездить за рулем.