В Нижневартовске арестовали наркосбытчика из Астрахани Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

Сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Нижневартовску на улице Дзержинского задержан 18-летний молодой человек, который занимался раскладками наркотиков.

Подозреваемый работал курьером-закладчиком в интернет-магазине, а переписку с нарко-куратором вел через «Телеграмм». В Нижневартовск наркосбытчик приехал из Астрахани и снимал квартиру на неопределенный срок. Как оказалось, парень приехал в Югру, чтобы подзаработать.

Когда молодого человека обыскивали, в его карманах нашли 48 свертков с порошкообразным веществом. В съемной квартире, где проживал астраханец, нашли еще 58 пакетиков, готовых к сбыту. Вместе с фасованными наркотиками изъяты электронные весы и 4 рулона изоленты.

Результат экспертизы показал, что вещество является наркотическим средством а-PVP (а-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрон, общей массой более 77 граммов. В настоящее время против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следственными органами принято решение об его аресте.