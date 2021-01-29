У жителя Югорска нашли 30 кустов конопли Фото: ОМВД России по г. Югорску

Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Югорску обнаружили в одной из комнат квартиры 41-летнего местного жителя 33 куста конопли, а также более 46 граммов средств каннабиоидной группы. Экспертиза подтвердила, что изъятые растения содержат в своем составе наркотически активный компонент – тетрагидроканнабинол.

Мужчина рассказал, что купил семена через Интернет для личного употребления. Посадил растения в горшок и выращивал в специальном коробе с теплоотражателем, вентиляторами и лампами дополнительного света. Растения жили в отдельной комнате. Свою вину югорчанин признал полностью.

Отделением дознания ОМВД России по г. Югорску возбуждены уголовные дела по статьям: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до трех лет.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, расследование уголовных дел продолжается.