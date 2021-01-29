В Югре пропал мужчина с кельтским узором на правом плече Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

СУ СК России по ХМАО – Югре разыскивается Куприн А.С., который 2 мая 2020 года около 2 часов ночи вышел из жилого балка, расположенного на острове Аист, напротив поселка Андра Октябрьского района, и проследовал в неизвестном направлении. До настоящего времени место его нахождения не известно.

Александр Сергеевич, 23.04.1984 года рождения, уроженец Воронежской области. В момент пропажи был одет в: свитер черного цвета; брюки зеленые с камуфлированными вставками; куртка камуфлированная зеленого оттенка; кроссовки черные с белой подошвой.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см.; среднего телосложения; плечи опущенные; лицо овальное, европейского типа; лоб средний, вертикальный; брови дугообразные, средние; глаза карие, большие; нос большой, прямой, основание горизонтальное; рот средний, углы губ приподнятые; подбородок выступающий; уши средние, по форме прямоугольные; волосы прямые, черные с залысинами, короткие.

Особые приметы: татуировки на кисти правой руки «За ВДВ», на правом плече кельтский узор; ходил вразвалку.

Если кто-то знает о месте его нахождения, просьба обратиться в следственное управление по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно), 8(3466) 24-85-82 или 102.