Югорский лесничий злоупотребил полномочиями Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Участковый лесничий Советского территориального отдела – лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных ресурсов ХМАО-Югры злоупотребил должностными полномочиями.

В его обязанность входит контроль над деятельностью лесопользователей, но он решил нарушить закон, создав видимость ответственного выполнения своей работы. Он подписал акты осмотра мест рубок одним из предпринимателей – лесозаготовителем, в котором указал ложные сведения о проведении очистки и рекультивации мест рубок. На самом деле очистные и лесовосстановительные работы предпринимателем не выполнены, а древесные отходы и мусор от разработки лесных ресурсов не убран, что является нарушением лесного законодательства и создало угрозу причинения ущерба лесному хозяйству.

Югорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог". Сейчас по этому поводу ведется следствие и выясняются все обстоятельства преступления.